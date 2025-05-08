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В Петербурге из дома бизнесмена украли 25 млн рублей, пока владелец был в отпуске

Mash: в Петербурге у бизнесмена из дома украли 25 млн рублей, пока он отдыхал
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Depositphotos

Бизнесмен из Петербурга лишился 25 миллионов рублей и заметил это только вернувшись домой. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Семья предпринимателя была в отпуске, но, когда мужчина вернулся домой, то обнаружил, что денег, которые он прятал в непримечательной коробке на балконе, нет на месте.
«Мужчина заметил, что импровизированный сейф был подожжен, а окна приоткрыты на проветривание», – сообщается в публикации.

Члены семьи каких-либо следов взлома не заметили, но обратили внимание на отсутствие одного из комплектов ключей. Они предположили, что кто-то мог использовать их для проникновения.

Мужчина вспомнил, что домработница «настойчиво» интересовалась датой возвращения семьи. Бизнесмен пытался найти переписку с женщиной, но, предположительно, она удалила сообщения.

Предприниматель обратился в полицию. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее пенсионер уточнил адрес для доставки посылки и лишился 11,4 млн рублей.

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