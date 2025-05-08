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В турецком городе 25 тысяч человек отравились при утилизации наркотиков полицией

Tele1: в Турции полиция сожгла наркотики и отравила дымом жителей города
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Depositphotos

Жители турецкого города пострадали после того, как местные власти решили сжечь тонны каннабиса. Об этом сообщает Tele1.

Инцидент произошел в Лидже. Ответственные лица вывезли в город 20,7 тонн наркотика, которые полицейские изъяли в рамках рейдов в 2023-2024 году. Все мешки с растениями сожгли в течение нескольких минут.

После произошедшего город с населением 25 тысяч человек окутал дым, который даже спустя несколько дней не исчез.

«Запах наркотиков окутывает район уже несколько дней. Мы не можем открыть окна. Наши дети заболели, мы постоянно ездим в больницу», – рассказал один из жителей района.

Как полагают специалисты, властям не стоило сжигать наркотики в черте города и вместо этого выбрать более профессиональные методы. По словам экспертов, подобные мероприятия вызывают тошноту, головокружение и галлюцинации у тех, кто вдыхает этот дым.

Ранее в Нижнем Новгороде двое взрослых и десятилетний ребенок отравились угарным газом.

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