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Трое в черной одежде избили и ограбили таксиста-мигранта в Петербурге

В Петербурге неизвестные избили и ограбили таксиста-мигранта
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BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге трое неизвестных в черной одежде напали на таксиста и избили его ради ограбления. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 12 апреля возле дома №1 на проспекте Большевиков, куда 36-летний таксист-мигрант на автомобиле Geely прибыл на заказ. К нему в машину сели трое мужчин, которые стали избивать водителя. Злоумышленники ударили его бутылкой по голове и отобрали 2 тысячи рублей, а также разбили планшет компании, на которую шофер работает, и его мобильный телефон. После этого агрессоры скрылись.

Пострадавшего иностранца доставили в больницу. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушибы мягких тканей лица, головы и ног. Мужчине оказали необходимую помощь и отпустили домой.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о разбое в составе группы. Стражам порядка удалось установить личность одного из подозреваемых, им оказался 37-летний петербуржец.

Ранее таксист жестоко избил тюменца, и это попало на видео.

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