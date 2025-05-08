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Россиянина осудили на пять лет за строительство бани вместо храма

Жителя Новосибирска осудили за мошенничество при строительстве храмов
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил 40-летнего местного жителя к пяти годам лишения свободы за мошенничество при возведении храмов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Обвиняемый вместе со знакомым заключил договор на строительство четырех храмов с религиозными организациями. Он получил предоплату в размере двух миллионов рублей. Однако вместо храмов они построили баню. Мужчину обвинили в мошенничестве.

«Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Недавно в Твери арестовали фигурантов дела о мошенничестве в сфере автострахования. Они устроили порядка 50 подставных ДТП, причинив страховым фирмам ущерб на общую сумму порядка 17 млн рублей. Злоумышленники активно искали сообщников среди граждан, после чего делили с ними прибыль. Всего к уголовное ответственности были привлечены порядка 20 человек.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с материальной помощью.

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