В Твери арестовали организаторов подставных ДТП

В Твери за 51 мошенничество в сфере автострахования арестовали лидеров группы

В Твери за 51 мошенничество в сфере автострахования под стражу заключены лидеры преступного сообщества. Об этом сообщает МВД России в своем Telegram-канале.

Фигуранты дела подыскивали граждан, готовых за денежное вознаграждение поучаствовать в подставных ДТП, а также содействовать в оформлении необходимых для получения компенсаций документов. Для совершения аварий злоумышленники брали в аренду малотоннажные грузовики. После инсценировок ДТП они обращались в страховые компании, а прибыль делили между участниками «схемы».

Всего за три года злоумышленники совершили 51 аферу, причинив страховым фирмам ущерб на общую сумму порядка 17 млн рублей.

«В ходе следствия уже установлены и привлечены к уголовной ответственности более 20 граждан, поучаствовавших в преднамеренных ДТП», — сказано в сообщении.

5 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция задержала восемь участников банды, промышлявшей автоподставами на дорогах Москвы. По данным ведомства, с 2021 по 2025 год подозреваемые совершили более 500 преднамеренных дорожно-транспортных происшествий (ДТП), за которые со страховых компаний взыскали выплаты на сумму свыше 100 миллионов рублей. Полученные средства участники банды делили между собой.

Ранее юрист рассказал о новом виде автоподстав.