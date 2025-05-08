В Канаде полиция решила свернуть поиски потерявшихся в лесу детей

В Канаде полиция приняла решение свернуть поиски брата и сестры в возрасте четырех и шести лет, потерявшихся в лесу в провинции Новая Шотландия. Об этом пишет газета The Guardian.

Дети ушли из дома и, скорее всего, зашли в густой лесной массив в районе округа Пикту. Поиски прекращают почти через неделю после их пропажи, говорится в публикации.

В полиции указали на «низкую» вероятность того, что дети все еще живы. Рассматривается криминальная версия их исчезновения.

Поисковые работы начались с 2 мая, в них участвовали более 160 поисковиков. Также были задействованы беспилотники и собаки.

В апреле председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что в России до сих пор не могут найти свыше тысячи пропавших детей. Половина потерянных детей старше 15 лет. Большая часть пропавших подростков ушла из дома свыше года назад, некоторые — даже более 30 лет назад. Основной причиной пропажи несовершеннолетних Бастрыкин назвал их добровольное бегство из дома или интерната в связи с неблагоприятной обстановкой и сложными взаимоотношениями с членами семьи или сверстниками и воспитателями.

Ранее педагог перечислила фразы родителей, которые провоцируют ребенка на уход из дома.