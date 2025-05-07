Россиянка обиделась на сожителя и сожгла его вместе с домом

В Смоленской области огласили приговор местной жительнице, которая поссорилась с сожителем и подожгла дом, спасти мужчину не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел в деревне Хорошево в декабре 2023 года. Нетрезвая обвиняемая поссорилась со своим сожителем, в ходе ссоры мужчина выгнал ее из дома. Женщина переночевала в сарае, а утром, увидев в доме спящего возлюбленного, решила ему отомстить. Она подожгла зажигалкой шторы в комнате, где спал мужчина, и скрылась.

Пожарные потушили возгорание, дом выгорел полностью, пострадавшего хозяина спасти не удалось. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Приговором суда фигурантке назначено наказание в виде 6,5 года лишения свободы.

До этого сообщалось, что житель Белово обиделся на знакомых, которые не пустили его к себе в гости, и поджег дом. Двоих пострадавших спасти не удалось. Поджигатель задержан, возбуждено уголовное дело. В ходе допросов мужчина признал вину в содеянном, он заключен под стражу.

Ранее россиянин поссорился с приятелем, облил его бензином и поджег.