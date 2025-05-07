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На Камчатке мужчина пробрался в чужую квартиру, поужинал, выпил кофе и украл кошелек

На Камчатке мужчина проник в чужую квартиру, выпил кофе и украл деньги
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Житель Петропавловска-Камчатского предстанет перед судом за кражу денег из чужой квартиры. Об этом сообщает краевая прокуратура.

По данным следствия, 27-летний мужчина вместе со своей знакомой пробрались в чужую квартиру. В одной из комнат спал мужчина, который арендовал жилье на сутки и забыл запереть дверь. Пара поужинала лапшой быстрого приготовления и попила кофе.

Перед уходом злоумышленник забрал с собой кошелек потерпевшего, в котором находились почти 88 тыс. рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о краже, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения. Фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что житель Алтайского края, совершивший за неделю три кражи из сельского магазина, предстанет перед судом. Когда продавец заметила недостачу товара, она вместе с управляющей стала просматривать записи с камер видеонаблюдения, женщины обнаружили вора и обратились в полицию. Подозреваемого удалось задержать, мужчина признался, что крал спиртное и еду, потому что у него не было денег. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее в Екатеринбурге грабители похитили семь телефонов из магазина.

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