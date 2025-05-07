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Турист из Таганрога пробрался в отель в Сочи, украл фотоаппарат и потерял его в баре

В Сочи турист украл фотоаппарат из отеля и потерял его в баре

Сотрудники сочинской полиции задержали туриста из Таганрога по подозрению в краже в номере отеля. Об этом сообщает городское управление МВД.

По данным следствия, 30-летний путешественник из Таганрога отдыхал в Адлерском районе Сочи. В нетрезвом состоянии мужчина пробрался в один из отелей и украл оттуда фотоаппарат стоимостью 60 тысяч рублей.

После кражи злоумышленник направился в бар и ушел, забыв украденное. Личность вора быстро установили, возбуждено уголовное дело о краже. Фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы. Похищенное вернули законному владельцу.

До этого сообщалось, что в Твери мужчина угрожал продавцу ножом и покинул магазин с одной розой. Мужчина попросил у продавщицы одну розу стоимостью 250 рублей, попытался заплатить за нее картой, но когда оплата через терминал не прошла, вытащил из кармана перочинный нож. Далее он спокойно покинул магазин, а продавец обратилась в полицию.

Ранее россиянин украл сумку с 2 млн рублей в ресторане и получил 6 лет колонии.

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