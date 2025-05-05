В Германии нашли древнейшую ископаемую цикаду

SciRep: в немецком карьере Дармштадт выкопали цикаду возрастом 47 млн лет

Международная группа палеонтологов обнаружила в Германии отлично сохранившуюся окаменелость цикады Eoplatypleura messelensis, возраст которой оценивается в 47 млн лет. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Окаменелость выкопали в карьере Мессель под городом Дармштадт.

Ископаемое насекомое сохранилось почти идеально — длина его тела составляет 26,5 мм, а размах крыльев достигает 68,2 мм. Особый интерес представляет характерный узор на крыльях, похожий на рисунок у современных видов цикад группы Platypleurini.

По мнению исследователей, такая окраска могла выполнять маскировочную функцию в субтропических лесах, покрывавших этот регион в эоценовую эпоху.

На сегодня известно лишь 44 ископаемых находки цикад, относящихся к кайнозойской эре. Новая цикада из Месселя признана древнейшим представителем современных настоящих цикад в Евразии.

Открытие позволит ученым лучше понять формирование биоразнообразия насекомых и эволюцию экосистем в далеком прошлом.

Ранее в Японии нашли древнюю бабочку возрастом 2,6 млн лет.