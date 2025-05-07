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В России установили нормы часов работы для педагогов

Минпросвещения установило нормы часов работы для российских педагогов
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Министерство просвещения России обозначило нормы часов работы для педагогов за ставку зарплаты. Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно нормам, которые вступят в силу с 1 сентября, старшим воспитателям детсадов, психологам, библиотекарям, социальным педагогам и ряду других учителей следует установить 36-часовую рабочую неделю.

По 20 часов каждую неделю следует работать логопедам и дефектологам, по 25 часов — воспитателям, которые преподают детям, по 30 часов — воспитателям в организациях социального обслуживания по типу интернатов, а также инструкторам по физкультуре.

При этом общий объем нагрузки должен быть зафиксирован в трудовом договоре.

До этого в Минпросвещения обнародовали итоги мониторинга системы оплаты труда, проведенного в октябре — ноябре 2024 года. Он показал, что в десяти регионах ставка зарплаты на должность учителя составляет 19 242 рубля. Максимальный размер зарплатной ставки зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге. В этих городах педагоги с высшим образованием, отработавшие 18 часов в неделю, получают 65 189 рублей и 47 542 рубля соответственно.

Ранее эксперт оценила, реально ли заменить репетиторов бесплатным образованием в России.

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