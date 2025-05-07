В России установили нормы часов работы для педагогов

Министерство просвещения России обозначило нормы часов работы для педагогов за ставку зарплаты. Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно нормам, которые вступят в силу с 1 сентября, старшим воспитателям детсадов, психологам, библиотекарям, социальным педагогам и ряду других учителей следует установить 36-часовую рабочую неделю.

По 20 часов каждую неделю следует работать логопедам и дефектологам, по 25 часов — воспитателям, которые преподают детям, по 30 часов — воспитателям в организациях социального обслуживания по типу интернатов, а также инструкторам по физкультуре.

При этом общий объем нагрузки должен быть зафиксирован в трудовом договоре.

До этого в Минпросвещения обнародовали итоги мониторинга системы оплаты труда, проведенного в октябре — ноябре 2024 года. Он показал, что в десяти регионах ставка зарплаты на должность учителя составляет 19 242 рубля. Максимальный размер зарплатной ставки зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге. В этих городах педагоги с высшим образованием, отработавшие 18 часов в неделю, получают 65 189 рублей и 47 542 рубля соответственно.

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