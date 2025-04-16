Житель Тюмени сбил на самокате пенсионерку и получил два года колонии

Суд в Тюмени приговорил самокатчика к двум годам колонии за сбитую пенсионерку

Ленинский районный суд Тюмени приговорил 26-летнего жителя города, сбившего на самокате пенсионерку, к двум годам колонии-поселения. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Тюменской области.

По данным следствия, обвиняемый ехал на самокате с пассажиром. Они решили проехать по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, достигнув скорости, которая не позволяет контролировать ситуацию на дороге.

В результате самокат подсудимого упал на пешеходов. Одной из них была пенсионерка, которая в результате падения получила черепно-мозговую травму. Женщина не выжила.

В прокуратуре отметили, что помимо лишения свободы обвиняемый должен выплатить компенсацию сыну пенсионерки в размере 1 млн рублей и возместить расходы на погребение в сумме 165 тыс. рублей.

В марте Свердловский областной суд обязал выплатить электросамокатчика, сбившего женщину, компенсацию морального вреда. Инцидент произошел в сентябре 2023 года в одном из дворов Каменска-Уральского. 16-летний подросток разогнался на самокате до 30 км/ч, не справился с управлением и въехал в женщину, которая в это время гуляла с маленькой внучкой.

Ранее москвич лишился прав на 1,5 года за езду на электросамокате в нетрезвом виде.