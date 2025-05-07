Музей «Царь-макет» подготовил акции ко Дню Победы

В преддверии 9 Мая московский музей «Царь-макет» приглашает посетителей на две патриотические акции, посвященные Дню Победы. Об этом говорится на официальном сайте музея.

С 6 по 9 мая в рамках акции «Поезд Победы» миниатюрный поезд в стилистике фронтовых лет проедет через макеты Москвы, Санкт-Петербурга и Пскова под мелодию «Прощания славянки», создавая атмосферу эпохи Великой Отечественной войны.

Вторая акция, «Вспомним всех поименно», пройдет 9 мая. На медиаэкране у миниатюрной Останкинской башни будут показаны фотографии фронтовиков. Чтобы увековечить память героев, их фото можно отправить на почту музея до 8 мая.

Акция «Вспомним всех поименно» проводится четвертый год подряд. В 2024 году на экране были представлены более 150 фотографий ветеранов, напоминая о подвиге поколения победителей.