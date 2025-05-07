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Президентский фонд поддержал более 200 проектов о Победе

Более 1,3 млрд рублей выделили на творческие проекты о Великой Отечественной войне
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Евгений Биятов/РИА Новости

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) в 2024 и начале 2025 года поддержал более 200 проектов, связанных с этой датой, выделив свыше 1,3 млрд рублей. Об этом сообщается на официальном сайте фонда. Творческие инициативы, посвященные юбилею, играют ключевую роль в сохранении исторической памяти.

«В преддверии 80-летия Великой Победы наши заявители активно подавали заявки на создание проектов, нацеленных на сохранение исторической памяти. Деятели культуры вносят свой вклад: их проекты создаются, чтобы о Великой Отечественной войне помнили, не допускалась фальсификация истории, а наши дети и внуки гордились силой, бесстрашием и мужеством героев», — подчеркнул гендиректор ПФКИ Роман Карманов.

Среди значимых инициатив — концерты «Живое эхо битв минувших», фестивали «Дорога на Ялту» и «Дороги Победы». Оркестр Непокоренных Донецкой филармонии гастролирует по России с Седьмой симфонией Шостаковича, а в Луганске готовится премьера рок-оперы «Новороссия — воля и труд», которую увидят в ЛНР, Москве, Туле, Воронеже и Краснодаре. В Музее современной истории России открылась выставка «Окна ТАСС. Искусство побеждать» с восстановленными агитплакатами военных лет.

9 мая на Поклонной горе Олег Газманов запустит проект «Песни Победы — голоса поколений», а Сергей Жуков представит мюзикл «Ты у меня одна». 7 мая на ВДНХ в парке «Россия — моя история» откроется мультимедийная выставка «Свидетели Великой Победы», объединяющая артефакты из крупнейших музеев страны. Экспозиция вскоре станет доступна во всех 25 филиалах парка.

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