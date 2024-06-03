На Кутузовской завершилось формирование московского городского вокзала

В Москве завершилось формирование городского вокзала Кутузовская, которая объединяет МЦД, МЦК и Филевскую линию метро, сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

На московском городском вокзале открыли пешеходную галерею длиной 160 метров, которая позволит сэкономить время пересадки с МЦД на Филевскую линию метро.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, московские городские вокзалы Москва-Сити и Кутузовская сделали поездки сотрудников бизнес-кластеров и жителей Москвы комфортнее и быстрее.

«Между ними сформирована также удобная связь: из здания штаб-квартиры Сбера попасть в деловой квартал «Москва-Сити» можно на быстром и удобном D4 «Калужско-Нижегородский» всего за 7 минут, не выходя на улицу», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что в будущем с Кутузовской D4 можно будет перейти сразу в соседнюю штаб-квартиру Сбера.

По словам Ликсутова, к 2030 году московским городским вокзалом Кутузовская будут пользоваться до 68 тыс. человек в сутки.

«Мы продолжим и дальше развивать современную инфраструктуру по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — сказал он.