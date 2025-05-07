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Неизвестный приставал к ребенку на улице в Петрозаводске

В Карелии мужчина спас ребенка от приставаний неизвестного

В Петрозаводске неизвестный мужчина преследовал ребенка на улице и прижал его к стене дома, мальчика спас проезжавший мимо мужчина. Об этом сообщается в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел на оживленном перекрестке и попал на записи камер видеонаблюдения. Мальчик переходил дорогу, когда за ним увязался незнакомец. Мужчина прижал ребенка к стене дома.

Действия злоумышленника заметил один из автомобилистов, он бросился на помощь несовершеннолетнему и прогнал незнакомца. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Петербурге неизвестный пытался похитить ребенка с остановки. С заявлением в правоохранительные органы обратился 33-летний мужчина. Он сообщил, что 29 апреля его 10-летняя дочь вышла из автобуса на остановке и подверглась домогательствам со стороны незнакомца. Мужчина сначала не давал ребенку выйти из транспорта, а затем попытался увести за собой. Обстоятельства произошедшего и личность злоумышленника устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее прохожий приставал к 15-летней школьнице в Калининграде.

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