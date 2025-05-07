В России опровергли сообщения о бутылках с ядом на 9 мая

KP.RU: сообщения о бутылках с ядом на День Победы оказались фейком

Сообщения, в которых россиян предупреждали о раздаче на 9 мая бутылок с отравленной жидкостью, оказались фейком. Об этом пишет «КП».

По данным газеты, 7 мая в соцсетях появились сообщения про якобы операцию украинских спецслужб «Отравление». Издание со ссылкой на неназванные источники в МВД пишет, что источник, который распространял такие сообщения, не относится к силовым структурам.

«Просим доверять официальным источникам, а не анонимным сообщениям и сомнительным публикациям в соцсетях», — сказал собеседник издания.

В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Торжества пройдут по всей России. Всего более 170 событий вошли в план мероприятий, приуроченных к памятной дате. Среди ключевых событий — акции «Свеча памяти», «Сад памяти», «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк».

Особое внимание уделят мероприятиям по случаю важных сражений. По словам министра культуры Ольги Любимовой, празднование 80-летия Победы станет самым масштабным за прошедшие десятилетия.

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