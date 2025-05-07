Стало известно, как мошенники обманывают пенсионеров в преддверии 9 мая

В редакции kp.ru выяснили, как чаще всего мошенники обманывают пенсионеров в преддверии 9 мая. Одна из схем, по данным издания, связана с праздничными выплатами. Злоумышленники представляются сотрудниками органов соцзащиты или администраций, говорят жертве, что ей положены денежные средства к юбилею Победы и просят назвать паспортные данные и данные банковской карты.

Россиянам напоминают, что любые дополнительные выплаты приходят автоматически на ту карту, на которую зачисляется пенсия.

Еще одной уловкой мошенников является приглашение на парад. Человеку предлагают забронировать место на трибуне в своем населенном пункте. Для этого нужно перейти по ссылке и указать свои личные данные. На самом же деле, приглашения на подобные мероприятия проводятся лично, а список гостей определяется задолго до события.

Также это касается медалей и иных наград по случаю 9 мая. Их не предлагают по телефону и не требуют персональных данных, а вручают лично, предупреждают журналисты.

Председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин до этого говорил, что в предпраздничный период активизировались кибермошенники, которые представляются сотрудниками фонда «Защитники Отечества». Они запускают фейковую рекламу и сайты, где предлагают гражданам якобы «инвестировать в социальный проект» и при этом заработать.

Ранее россиянам объяснили, что делать при СМС-бомбинге.