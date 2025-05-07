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Американец не садился 5 дней и рассказал, что стало с его телом

Daily Mail: мужчина в США не садился 5 дней и отметил ухудшение осанки
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Мужчина из США, который не садился пять дней подряд, рассказал, что случилось с его телом, пишет Daily Mail.

Лукас Болл, называющий себя «самостоятельно сертифицированным каскадером», решил проверить на себе пользу постоянного пребывания в вертикальном положении. В течение пяти дней он практически не садился, проводя по 16 часов в день на ногах и отдыхая лишь во время восьмичасового сна.

Болл делал исключения только для самых необходимых действий — вождения автомобиля и посещения туалета. Первые дни эксперимента казались многообещающими. Используя стоячий стол, Лука отмечал повышенную продуктивность и отсутствие желания присесть.

«У меня было море энергии, и я даже не думал о том, чтобы сесть», — делился он впечатлениями.

Однако к третьему дню начали проявляться негативные последствия. Сильные боли в голенях и ступнях, постоянное чувство усталости и неожиданно возросший аппетит стали серьезными испытаниями.

«Я постоянно ел в течение дня. Возможно, из-за дополнительного расхода калорий, но также потому, что еда отвлекала от боли», — объяснял экспериментатор

Даже ночной отдых не приносил облегчения Лукасу. Болезненные ощущения в ногах мешали полноценно выспаться. К завершению пятидневного марафона у американца заметно ухудшилась осанка — появилась сутулость, округлилась верхняя часть спины. Кроме того, он отметил прибавку в весе (около 450 грамм) и боль в коленях и бедрах.

Тем не менее, эксперимент принес и положительные результаты. Мужчина отметил значительное улучшение состояния поясницы — она стала менее напряженной и более гибкой. Также появился дополнительный изгиб в нижнем отделе позвоночника, что способствует улучшению баланса. Еще одним неожиданным плюсом стало ускорение пищеварительных процессов — благодаря постоянному действию силы тяжести пища быстрее покидала желудок.

Ранее британец прошел 100 тысяч шагов за сутки и рассказал, что стало с его телом.

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