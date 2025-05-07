Пожизненно осужденный за расправу над семьей россиянин попросил смягчить ему наказание

Житель Пермского края Сергей Галанов, который в 2007 году расправился над семьей знакомых и был осужден пожизненно, попросил смягчить ему наказание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы, которые есть в распоряжении агентства.

Инцидент произошел в селе Усть-Турка Кунгурского района. Мужчина распивал спиртное со своим знакомым у него дома и затеял с ним спор на почве ревности. Все закончилось тем, что гость распалился, схватил нож и расправился с помощью него с оппонентом, затем с его женой и их двухлетним сыном. Чтобы скрыть следы преступления, сельчанин попытался сжечь дом. Через неделю его задержали. В 2007 году суд признал 20-летнего мужчину виновным в расправе и назначил ему пожизненное заключение.

После 18 лет в колонии осужденный попросил смягчить ему наказание. Суд отказал Галанову в принятии его ходатайства к рассмотрению.

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