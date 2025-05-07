Австралийка попала в больницу после нападения ската

В Австралии женщина попала в больницу после нападения ската, пишет Daily Mail.
Во время снорклинга в 50 метрах от берега 68-летняя Пэм Беннетт неожиданно оказалась рядом с орляковым скатом. Несмотря на попытку быстро отплыть, 16-сантиметровый шип пронзил ее руку.
«Я даже не видела ската — он подошел сзади. Это была настоящая атака, что совсем не характерно для их поведения», — рассказала пострадавшая.
Ее коллеги помогли добраться до берега, где женщина смогла самостоятельно подняться по скалам к дороге.
Медицинское обследование в больнице Йорктауна показало, что шип полностью вошел в руку, но чудом не задел плечевую артерию. Повреждение этой артерии могло привести к потере сознания за 15 секунд. Позже пострадавшую перевезли в Аделаиду для хирургического удаления шипа.
Ученые связывают необычное поведение скатов с массовым цветением водорослей, которое уже два месяца влияет на морскую экосистему региона.
«Единственное, что может помочь — это сильный шторм, который разрушит цветение водорослей», — отмечают эксперты.
Ранее в Австралии сенатор начала размахивать тушей лосося во время выступления.