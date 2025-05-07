Австралийка попала в больницу после нападения ската

Daily Mail: в Австралии женщина попала в больницу из-за напавшего на нее ската

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В Австралии женщина попала в больницу после нападения ската, пишет Daily Mail.

Во время снорклинга в 50 метрах от берега 68-летняя Пэм Беннетт неожиданно оказалась рядом с орляковым скатом. Несмотря на попытку быстро отплыть, 16-сантиметровый шип пронзил ее руку.

«Я даже не видела ската — он подошел сзади. Это была настоящая атака, что совсем не характерно для их поведения», — рассказала пострадавшая.

Ее коллеги помогли добраться до берега, где женщина смогла самостоятельно подняться по скалам к дороге.

Медицинское обследование в больнице Йорктауна показало, что шип полностью вошел в руку, но чудом не задел плечевую артерию. Повреждение этой артерии могло привести к потере сознания за 15 секунд. Позже пострадавшую перевезли в Аделаиду для хирургического удаления шипа.

Ученые связывают необычное поведение скатов с массовым цветением водорослей, которое уже два месяца влияет на морскую экосистему региона.

«Единственное, что может помочь — это сильный шторм, который разрушит цветение водорослей», — отмечают эксперты.

Ранее в Австралии сенатор начала размахивать тушей лосося во время выступления.