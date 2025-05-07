Выпускник «Времени героев» стал уполномоченным главы Приморья по работе с участниками СВО

Выпускник программы «Время героев», кавалер двух орденов Мужества Алексей Ефимов назначен уполномоченным губернатора Приморского края по вопросам взаимодействия с участниками СВО, сообщается на сайте программы.

Как отметил Ефимов, на новой должности он будет заниматься расширением социальной защиты участников специальной военной операции и их семей.

По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, новое назначение усилит команду правительства края.

«Не сомневаюсь, что опыт и личностные качества помогут Алексею успешно решать управленческие задачи, быть надежным товарищем и помощником участникам СВО», — сказал он.

Напомним, ранее состоялось 40 назначений из числа участников первого потока обучения на программе. Среди них Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, врио главы Тамбовской области Евгений Первышов и другие.