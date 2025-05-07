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Врач рассказала, почему кишечник называют «вторым мозгом»

Врач Соломатина: в кишечнике протекают процессы, схожие с мозговыми
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Кишечник часто называют «вторым мозгом», поскольку в нем происходят процессы, напрямую влияющие на жизнедеятельность организма. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

«Кишечник очень похож на головной мозг, то есть у него также есть глиальные клетки (обеспечивают жизнедеятельность нейронов), нейроны. Там происходят связи, выделение многих веществ, сигнальные молекулы, пептиды. Там сосредоточено 70% наших иммунных клеток, гормонов, которые обуславливают поведение», — объяснила специалист.

Она подчеркнула, что от кишечника во многом зависит, — будет ли человек раньше стареть, чаще болеть и будут ли у него хронические недуги, например сахарный диабет.

Недавно ученые из Калифорнийского университета установили, что белок Piezo1, чувствительный к механическому воздействию, играет важнейшую роль в регуляции моторики кишечника.

Piezo1 функционирует как внутренний датчик в гладкомышечных клетках кишечника, позволяя органу «понимать», когда и как следует продвигать пищу по пищеварительному тракту, объясняют эксперты.

Ранее в США создали виртуальный кишечник, чтобы раскрыть секреты микробов.

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