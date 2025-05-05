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Ученые создали виртуальный кишечник, чтобы раскрыть секреты микробов

mSystems: создан виртуальный кишечник для моделирования поведения бактерий
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University of Basel/Biozentrum/SNI Nano Imaging Lab

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли разработали компьютерную платформу MetaBiome, которая моделирует поведение различных видов кишечных бактерий во времени. Это позволяет впервые заглянуть внутрь микромира и проследить, как бактерии растут, взаимодействуют и приспосабливаются к изменениям окружающей среды. Работа опубликована в журнале mSystems.

Микроорганизмы, живущие в нашем кишечнике, играют ключевую роль в пищеварении, иммунитете и защите от болезней. Они образуют сложные скопления — биопленки — вдоль кишечной стенки, но до сих пор ученым было трудно понять, как именно эти микроскопические сообщества функционируют.

«Теперь мы можем видеть, как бактерии сотрудничают или конкурируют, как формируют устойчивые сообщества, и как эти сообщества реагируют на стрессы», — объяснил руководитель исследования, профессор Мохаммад Мофрад.

Модель представляет собой виртуальный кишечник, в котором бактерии действуют как жители города: они делятся ресурсами, вытесняют конкурентов и даже строят «дружественные альянсы».

Симуляции показали, что сотрудничество между микробами повышает устойчивость сообщества и помогает защищать организм от вредных бактерий. Особенно важным оказался не только состав бактерий, но и их пространственное расположение — хорошо перемешанные сообщества оказались надежнее и полезнее для организма, чем изолированные и конфликтующие.

Это открытие может изменить подходы к лечению воспалительных заболеваний кишечника, усилить эффективность трансплантации микрофлоры и дать новые способы борьбы с устойчивыми к антибиотикам инфекциями.

По словам Мофрада, изучая «социальные законы» микробной жизни, мы приближаемся к возможностям тонко настраивать наш микробиом — а значит, управлять здоровьем изнутри.

Ранее ученые научились предсказывать возраст начала болезни Альцгеймера.

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