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ИИ стал генерировать 70% информации в поисковой выдаче

Комитет по СМИ назвал последние годы переломными для digital-индустрии
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Пресс-служба Ассоциации менеджеров

Последние годы становятся переломными для digital-индустрии, так как 70% контента в поисковой выдаче генерируется ИИ, а результаты поиска все чаще выдаются на странице результатов, заявили эксперты комитета по СМИ и информационной политике.

По этим и другим вопросам 15 мая в Москве пройдет заседание комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров. На встрече эксперты обсудят вопросы трансформации контент-стратегий продвижения в условиях радикальных изменений поисковых систем, влияние рекомендательных алгоритмов на медиа и другие вопросы.

Модераторами выступят сопредседатель Комитета по СМИ и информационной политике, директор группы сайтов «Шкулев Холдинг» Екатерина Квашенкина и сопредседатель Комитета по СМИ и информационной политике, генеральный директор «ФедералПресс» Надежда Плотникова.

Также в заседании примут участие генеральный директор Agenda.Media Алексей Парфун, основатель коммуникационной группы VINCI Agency, совладелец журнала Инк. Мария Лапук и главный редактор федерального новостного интернет-издания News.ru Ольга Сабурова.

Информационные партнеры мероприятия: Rambler&Co, «Вечерняя Москва», «Российская газета», «ФедералПресс», «Гарант.ру», Инк.

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