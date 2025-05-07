Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин замуровал соседей в их квартире и поплатился

В Удмуртии пьяный мужчина замуровал соседей в их квартире и попал под суд
close
Shutterstock

В Удмуртии 33-летний житель Глазова попал под суд за незаконное лишение свободы своих соседей по подъезду. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Согласно материалам дела, 8 марта 2025 года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, с помощью монтажного пистолета прибил металлическую дверь соседской пары к дверной коробке гвоздями. Оказавшиеся в ловушке соседи несколько часов не могли выбраться из квартиры. Освободили их сотрудники полиции и спасательной службы. Нарушитель общественного порядка действовал из личной неприязни к соседям.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Ранее в Дагестане задержали депутата, «замуровавшего» квартиру в ТЦ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами