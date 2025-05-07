Россиянин замуровал соседей в их квартире и поплатился

В Удмуртии пьяный мужчина замуровал соседей в их квартире и попал под суд

В Удмуртии 33-летний житель Глазова попал под суд за незаконное лишение свободы своих соседей по подъезду. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Согласно материалам дела, 8 марта 2025 года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, с помощью монтажного пистолета прибил металлическую дверь соседской пары к дверной коробке гвоздями. Оказавшиеся в ловушке соседи несколько часов не могли выбраться из квартиры. Освободили их сотрудники полиции и спасательной службы. Нарушитель общественного порядка действовал из личной неприязни к соседям.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

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