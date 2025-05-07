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У индийца развилось кожное заболевание после ношения нестиранной одежды из секонд-хенда

Индиец заразился контагиозным моллюском из-за нестиранной одежды из секонд-хенда
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onenevertwoo_one/TikTok

У мужчины из Индии развилось кожное заболевание после ношения нестиранной одежды из секонд-хенда, пишет NDTV.

Индиец поделился своей историей о том, как привычка носить нестиранную одежду, купленную в секонд-хенде, привела к серьезным проблемам со здоровьем. После нескольких случаев ношения у него появился сильный зуд на лице, который затем перерос в болезненные фурункулы. Медицинское обследование выявило у него контагиозный моллюск — вирусное заболевание кожи.

Специалисты подтверждают существование подобных рисков. Фрэнсис Козен, старший преподаватель Корнелльского университета, объясняет, что одежду из секонд-хенда часто обрабатывают сильнодействующими химическими веществами для дезинфекции и сохранения товарного вида. Эти вещества могут вызывать различные кожные реакции у новых владельцев вещей.

Дерматолог из Нью-Йорка доктор Чарльз Пуза подчеркивает важность тщательной обработки подержанной одежды перед использованием. По его словам, на таких вещах могут находиться не только остатки химических веществ, но и возбудители различных заболеваний. Врач предупреждает, что помимо контагиозного моллюска, нестиранная одежда из секонд-хенда может стать причиной грибковых инфекций, включая стригущий лишай, а в некоторых случаях даже чесотки.

Ранее в бельгийском секонд-хенде случайно нашли работу Пикассо.

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