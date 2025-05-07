Похитителей пяти тысяч африканских муравьев приговорили к максимальному наказанию

В Кении осудили двух туристов из Бельгии, которые собирали ценных муравьев

Похитителей пяти тысяч кенийских муравьев приговорили к максимальному наказанию. Теперь они могут выбрать штраф в размере $7,7 тыс. или тюремное заключение сроком на год, пишет Independent.

В начале апреля двое 19-летних граждан Бельгии, Лорной Дэвид и Сеппе Лодевейкс, были задержаны в гостевом доме в округе Накуру. По версии следствия, иностранцы собрали 5000 муравьев в национальных парках для их дальнейшей продажи на рынках Европы и Азии. Молодым людям предъявили обвинения 15 апреля.

Иностранцы заявили, что собирали муравьев в качестве хобби, однако мировой судья не поверил этому, так как их интересовали муравьи вида messor cephalotes, отличительного, крупного и красного муравья-жнеца, обитающего в Восточной Африке, который считается наиболее ценным.

Суд постановил, что незаконный экспорт муравьев «не только подрывает суверенные права Кении на ее биоразнообразие, но и лишает местные сообщества и научно-исследовательские институты потенциальных экологических и экономических выгод». В итоге подсудимым назначили максимально наказание.

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