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На Мамаевом кургане покажут созданное нейросетью представление

Нейросеть Сбера создала образы для проекта в честь 80-летия Великой Победы
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Кирилл Брага/РИА «Новости»

На Мамаевом кургане в Волгограде покажут патриотическое представление «Свет Великой Победы», образы для которого впервые создала нейросеть Сбера Kandinsky, сообщает пресс-служба банка.

Для создания образов нейросеть сгенерировала стартовые кадры, отражающие связь прошлого, настоящего и будущего. Также зрители услышат героическую музыку, рассказы о переломных сражениях и городах-героях.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, ИИ становится мощным инструментом сохранения исторической памяти.

«Kandinsky смог не просто сгенерировать новые визуальные образы, а глубоко осмыслить исторический контекст и передать эмоциональную силу подвига советского народа», — сказал он.

Основной площадкой станет мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Также в музее-панораме «Сталинградская битва» впервые покажут проекции 4 крупнейших панорамных полотен России: «Бородинская битва» из Москвы, «Сталинградская битва» из Волгограда, «Оборона Севастополя» из Севастополя и «Волочаевская битва» из Хабаровска.

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