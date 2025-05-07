Стало известно об остановке обогатительной фабрики «Нерюнгринская» в Якутии

Обогатительная фабрика «Нерюнгринская» в Якутии, на которой произошло возгорание, временно приостановлена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя «Мечела».

«Обогатительная фабрика «Нерюнгринская» временно приостановлена, сроки восстановления работы уточняются», — заявил собеседник агентства.

Представитель компании добавил, что в результате инцидента пострадали четыре сотрудника фабрики. Всех пострадавших доставили в медицинский центр Якутска санитарным рейсом.

Среди прочего представитель «Мечела» сообщил, что была создана специальная комиссия, которая проведет расследование причин произошедшего.

Взрыв произошел 7 мая около 8:00 по местному времени (2:00 мск). Сообщалось, что на складе с готовой продукцией взорвался метан. В этот момент в здании находились четыре сотрудника, они получили сильные ожоги.

После взрыва начался мощный пожар. На записи, сделанной очевидцами, можно увидеть, как клубы черного дыма поднимаются вверх. На месте происшествия работали экстренные службы.

По данным управления МЧС по Республике Саха (Якутия), в тушении огня задействовали 58 человек и 15 единиц техники. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Ранее показали первые минуты после мощного взрыва на фабрике в Якутии.