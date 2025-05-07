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Испанец выпил газированную воду и получил ожог внутренних органов

OC: испанец выпил в ресторане газировку и получил ожоги желудка и пищевода
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Shutterstock/FOTODOM

В Испании мужчина выпил в ресторане газированную воду и получил ожоги желудка и пищевода, пишет Oddity Central.

42-летний испанец Пабло Гонсалес провел три недели в больнице, не имея возможности принимать пищу и воду, после того как сделал глоток газированной воды в ресторане, где он ужинал с друзьями.

По словам пострадавшего, бутылка воды была запечатана и выглядела нормально. Однако сразу после первого глотка он почувствовал резкое жжение во рту. Взглянув в стакан, Гонсалес заметил, что жидкость приобрела желтоватый оттенок. Он попытался прополоскать рот, но боль только усиливалась, и ему пришлось вызывать скорую помощь.

В больнице Povisa врачи обнаружили у мужчины тяжелые внутренние ожоги — его пищевод и желудок буквально почернели. Лишь спустя три недели лечения испанец смог начать принимать пищу, но медики до сих пор не уверены, сможет ли он полностью восстановиться.

Полиция изучила записи с камер наблюдения и изъяла бутылку для экспертизы, но пока не нашла доказательств умышленного преступления. Основной версией остается случайное попадание в воду или стакан химического вещества, возможно, чистящего средства. Владелец ресторана отрицает такую возможность.

Ранее британец нашел жемчужину в ресторанном блюде.

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