Британец нашел жемчужину в ресторанном блюде

Британец нашел жемчужину в ресторанных мидиях и подарил пришедшей с ним девушке по имени Пейдж Хокинс. Об этом пишет BBC News.

Пара пришла в ресторан на празднование для рождения девушки. Когда мужчина ел одно из заказанных рыбных блюд, то почувствовал во рту нечто твердое и обнаружил небольшую жемчужину. Его возлюбленная посчитала ее подарком и решила вставить в свое ожерелье.

В рыбном ресторане, куда пришли влюбленные, еженедельно продают 25 кг мидий, тем не менее жемчужины в них обнаружили впервые.

До этого в Таиланде супруги во время ужина нашли жемчужину за 1,3 млн рублей весом 1,91 карата. Специалисты выдали сертификат о ее подлинности. Драгоценность нашли 29-летний Адисак Сидао — прораб и 27-летняя Савитри Сангджан — рядовая сотрудница компании. Заработать сумму, за которую они ее продадут, они не смогли бы за всю жизнь.

Ранее американец нашел редкую пурпурную жемчужину в купленном моллюске.