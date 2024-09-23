Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Британец нашел жемчужину в ресторанном блюде

BBC News: британец нашел жемчужину в ресторанных мидиях и подарил возлюбленной

close
Shutterstock/FOTODOM

Британец нашел жемчужину в ресторанных мидиях и подарил пришедшей с ним девушке по имени Пейдж Хокинс. Об этом пишет BBC News.

Пара пришла в ресторан на празднование для рождения девушки. Когда мужчина ел одно из заказанных рыбных блюд, то почувствовал во рту нечто твердое и обнаружил небольшую жемчужину. Его возлюбленная посчитала ее подарком и решила вставить в свое ожерелье.

В рыбном ресторане, куда пришли влюбленные, еженедельно продают 25 кг мидий, тем не менее жемчужины в них обнаружили впервые.

До этого в Таиланде супруги во время ужина нашли жемчужину за 1,3 млн рублей весом 1,91 карата. Специалисты выдали сертификат о ее подлинности. Драгоценность нашли 29-летний Адисак Сидао — прораб и 27-летняя Савитри Сангджан — рядовая сотрудница компании. Заработать сумму, за которую они ее продадут, они не смогли бы за всю жизнь.

Ранее американец нашел редкую пурпурную жемчужину в купленном моллюске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами