Во Владивостоке сторож споил школьницу и изнасиловал

Во Владивостоке школьного сторожа задержали за изнасилование учащейся

В Приморье 62-летнего сторожа обвиняют в совершении развратных действий в отношении 15-летней девушки. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел во Владивостоке 1 мая, но известно об этом стало только сейчас. По версии следствия, мужчина развращал учащуюся на школьном стадионе.

«Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего», – сообщается в публикации.

Как сообщает mk.ru, в день произошедшего на территории учебного заведения сторож отмечал праздник. Не исключается, что охранник мог заманить восьмиклассницу к себе в сторожку, где напоил ее спиртными напитками и надругался.

После произошедшего девушка обратилась в правоохранительные органы. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.

На данный момент проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

Ранее учительница изнасиловала школьника в своей машине на парковке.