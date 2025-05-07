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Садоводы рассказали, как получить хороший урожай помидоров

Pravda.Ru: луковая шелуха поможет получить хороший урожай помидоров
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Depositphotos

Дачникам стоит класть луковую шелуху в яму для посадки помидоров, чтобы получить хороший урожай. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных садоводов.

По их словам, шелуха поможет уничтожить патогены в почве и отпугнуть вредителей. Кроме того, можно добавить в лунку щепотку пищевой соды, чтобы снизить кислотность почвы и предотвратить гниение и растрескивание плодов, отметили специалисты.

«Еще одна находка — одна-две таблетки аспирина. Содержащаяся в них салициловая кислота стимулирует рост растений и ускоряет созревание урожая примерно на неделю», — добавили в сообщении.

До этого эксперты говорили, что дрожжевой раствор поможет укрепить корневую систему рассады и повысить иммунитет помидоров для посадки на дачном участке. Для его приготовления нужны 10 г сухих дрожжей и 10 л теплой воды, полученному после смешивания раствору нужно дать настояться несколько часов. При посадке томатов в каждую лунку советуют положить свежую крапиву или немного золы, чтобы обогатить почву органикой и минералами.

Ранее ученые выяснили, что помидоры снижают риск развития нескольких видов рака.

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