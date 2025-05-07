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Психолог рассказала о пользе правильного пейзажа для мозга

Психолог Даниленко: пейзаж поможет перезагрузить мозг
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U__Photo/Shutterstock/FOTODOM

Отдых на природе поможет человеку перезапустить мозг. Об этом kp.ru рассказала доцент кафедры теоретических основ социальной психологии факультета МГППУ, психолог Ольга Даниленко.

По ее словам, важно правильно выбрать место — оно должно нравиться именно вам.

«Созерцание природы снимает напряжение с глаз и нервной системы за счет естественного движения волн, листвы, лучей солнца», — отметила Даниленко.

Психолог отметила, что виды леса, гор, водоемов позволят переключиться с городского шума на естественные ритмы, а также снизить стрессовую нагрузку на мозг. Кроме того, это высвободит настоящие эмоции и поможет зарядиться энергией, заключила она.

Исследователи из Йоркского университета до этого установили, что прогулки, садоводство, рыбалка и тренировки на природе могут облегчать тревожность и депрессию не хуже лекарств. В исследовании участвовали 223 человека в возрасте от 18 до 64 лет. У всех были диагностированы тревожные, депрессивные или посттравматические расстройства. Большинство добровольцев также сообщили, что сталкивались с социальными или экономическими трудностями.

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