Психолог рассказала о пользе правильного пейзажа для мозга

Отдых на природе поможет человеку перезапустить мозг. Об этом kp.ru рассказала доцент кафедры теоретических основ социальной психологии факультета МГППУ, психолог Ольга Даниленко.

По ее словам, важно правильно выбрать место — оно должно нравиться именно вам.

«Созерцание природы снимает напряжение с глаз и нервной системы за счет естественного движения волн, листвы, лучей солнца», — отметила Даниленко.

Психолог отметила, что виды леса, гор, водоемов позволят переключиться с городского шума на естественные ритмы, а также снизить стрессовую нагрузку на мозг. Кроме того, это высвободит настоящие эмоции и поможет зарядиться энергией, заключила она.

Исследователи из Йоркского университета до этого установили, что прогулки, садоводство, рыбалка и тренировки на природе могут облегчать тревожность и депрессию не хуже лекарств. В исследовании участвовали 223 человека в возрасте от 18 до 64 лет. У всех были диагностированы тревожные, депрессивные или посттравматические расстройства. Большинство добровольцев также сообщили, что сталкивались с социальными или экономическими трудностями.

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