Треть офисных сотрудников скрывают вторую работу от руководства

Чаще всего в России подрабатывают представители IT и креативных профессий

Онлайн-сервис для управления бизнесом Битрикс24 изучил популярность подработок среди офисных сотрудников. В опросе приняли участие разработчики, маркетологи, бухгалтеры, а также представители других профессий. Исследование показало: 85% опрошенных знают коллег, которые подрабатывают параллельно своей основной работе, а 43% признались, что сами берутся за дополнительные проекты.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Основной причиной подработки для большинства (83%) участников опроса стал дополнительный доход. Также среди причин респонденты указали желание развиваться профессионально, попробовать что-то новое или просто заполнить нехватку задач.

Существенным фактором, способствующим совмещению нескольких проектов, оказался удаленный формат: 52% опрошенных работают дистанционно, что позволяет гибко распределять нагрузку. 41% опрошенных отметили, что их руководство знает о «второй работе», 33% ответили, что руководство не в курсе, а 26% респондентов затруднились с ответом.

Наиболее «подрабатывающими» оказались специалисты из IT и креативных профессий — в их числе разработчики, системные администраторы, дизайнеры, маркетологи и копирайтеры. Кроме того, заметна доля бухгалтеров, юристов и рекрутеров.

Результаты опроса подтверждают: параллельная занятость становится частью новой реальности на рынке труда, а «удаленка» и цифровые инструменты делают ее еще проще и доступнее.

Ранее экономист объяснила, можно ли на самом деле жить на дивиденды в России.