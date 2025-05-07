Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Треть офисных сотрудников скрывают вторую работу от руководства

Чаще всего в России подрабатывают представители IT и креативных профессий
close
Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

Онлайн-сервис для управления бизнесом Битрикс24 изучил популярность подработок среди офисных сотрудников. В опросе приняли участие разработчики, маркетологи, бухгалтеры, а также представители других профессий. Исследование показало: 85% опрошенных знают коллег, которые подрабатывают параллельно своей основной работе, а 43% признались, что сами берутся за дополнительные проекты.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Основной причиной подработки для большинства (83%) участников опроса стал дополнительный доход. Также среди причин респонденты указали желание развиваться профессионально, попробовать что-то новое или просто заполнить нехватку задач.

Существенным фактором, способствующим совмещению нескольких проектов, оказался удаленный формат: 52% опрошенных работают дистанционно, что позволяет гибко распределять нагрузку. 41% опрошенных отметили, что их руководство знает о «второй работе», 33% ответили, что руководство не в курсе, а 26% респондентов затруднились с ответом.

Наиболее «подрабатывающими» оказались специалисты из IT и креативных профессий — в их числе разработчики, системные администраторы, дизайнеры, маркетологи и копирайтеры. Кроме того, заметна доля бухгалтеров, юристов и рекрутеров.

Результаты опроса подтверждают: параллельная занятость становится частью новой реальности на рынке труда, а «удаленка» и цифровые инструменты делают ее еще проще и доступнее.

Ранее экономист объяснила, можно ли на самом деле жить на дивиденды в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами