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В Пермском крае медведь перегородил дорогу медикам скорой помощи

В Пермском крае медведь напугал медиков скорой помощи
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ArCaLu/Shutterstock/FOTODOM

Медики бригады скорой помощи столкнулись на дороге с вышедшим из леса медведем, хищника удалось спугнуть с помощью сирены. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел 3 мая в районе деревень Васюковка и Мальцева. Зверь вышел из леса навстречу ехавшему автомобилю скорой помощи. Неожиданную встречу прервал звук сирены, который включил водитель, хищник спешно ретировался обратно в чащу.

По данным портала ProGorod 59, в этом районе уже не впервые замечают диких животных. Очевидцы сообщают, что медведи обосновались неподалеку — в малиннике — и регулярно перемещаются между деревнями.

До этого сообщалось, что в Прибайкальском районе Иркутской области туристы наткнулись на медведицу во время прогулки. На место были вызваны сотрудники национального парка, но следов зверя замечено не было. По словам туристов, медведица агрессии не проявляла и скрылась в лесу. Госинспекторы Заповедного Прибайкалья советуют не прогуливаться в этом районе в одиночку и не бросать на тропе мусор и пищевые отходы, которые могут привлечь хищника.

Ранее в Башкирии более шести часов оперировали пострадавшего после нападения медведя мужчину.

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