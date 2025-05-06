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В Подмосковье поздравили тружеников тыла

Тружеников тыла ВОВ из Богородского округа поздравили в преддверии Дня Победы
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Екатерина Акимова и заместитель главы Богородского округа в преддверии 80-й годовщины Великой Победы поздравили тружеников тыла Великой Отечественной войны в Богородском округе, сообщает пресс-служба ведомства региона.

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Екатерина Акимова совместно с заместителем главы Богородского округа поздравили тружеников тыла. Спирина Клавдия Петровна и Пичужкин Михаил Матвеевич во время войны работали в аграрном секторе Ногинского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Встретились с уважаемыми ветеранами, чтобы выразить слова благодарности за их силу духа, подвиги на благо Родины, вклад в приближение Победы в Великой Отечественной войне. В эти годы, будучи еще подростками, они трудились в тылу», — рассказала Акимова.

Спирина Клавдия Петровна 1931 года рождения трудилась в колхозе им. Горького в селе Стромынь, затем продолжила трудовую деятельность в совхозе им. Горького птичником. Пичужкин Михаил Матвеевич также в подростковом возрасте работал в колхозе им. Горького в селе Стромынь, после чего трудился в качестве птичника и скотника.

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