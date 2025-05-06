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В Сухуме провели фестиваль спорта к 80-летию Победы

Президент Абхазии Гунба подписал указ о грантах для спортсменов
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Telegram-канал Sputnik Абхазия

На площади Свободы в Сухуме прошел фестиваль спорта, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Абхазия».

Мероприятие открылось шествием 25 колонн спортсменов из всех районов Абхазии. Каждая колонна состояла из 20 участников, а во главе шествия прошли ветераны отечественного спорта.

Президент Абхазии Бадра Гунба обратился к участникам и гостям фестиваля. Он подчеркнул важность этого события не только для спортсменов, но и для всей страны.

«Абхазские спортсмены во все времена прославляли республику на международной арене», — заявил глава государства.

По его мнению, фестиваль должен стать событием не только для спортсменов, но и для всех граждан страны.

Для посетителей организованы показательные выступления по различным видам спорта, включая самбо, дзюдо, каратэ, бокс, фехтование, художественную гимнастику, футбол, баскетбол, волейбол и теннис. Отдельные зоны были выделены для тяжелой и легкой атлетики, вольной борьбы, шахмат, шашек и домино. Гости мероприятия также могли поучаствовать в мастер-классах по разным дисциплинам.

Также в рамках фестиваля Гунба подписал указ о ежемесячных грантах для 30 спортсменов.

«Эта поддержка будет оказываться в течение года. Уверен, что многие из вас воспользуются этой возможностью, чтобы достичь новых высот», — отметил президент.

Гранты получат спортсмены, добившиеся наилучших результатов и представляющие Абхазию на международном уровне.

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