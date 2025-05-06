В столице Йемена произошло отключение электричества после ударов Израиля

В йеменской столице Сане, находящейся под контролем хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах», произошло массовое отключение электроэнергии после ударов ВВС Израиля. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По данным источников, авиация Израиля нанесла удары минимум по трем электростанциям в столичном регионе. В результате атак объекты энергосистемы получили повреждения, что вызвало масштабные отключения электричества в Сане и прилегающих районах.

Как передает лояльный хуситам телеканал Al Masirah, в провинции Сана экстренные службы пытаются локализовать возгорание на электростанции «Дахбан», пострадавшей от израильского авиаудара. По сведениям телеканала, в результате обстрела пострадали также коммерческие объекты, расположенные вблизи станции.

6 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о готовящемся ударе по международному аэропорту Йемена Саны, который контролируется хуситами, и призвала местное население немедленно покинуть опасную зону и прилегающие к ней районы.

В Израиле подчеркнули, что их армия полна решимости и дальше наносить удары по любому, кто представляет угрозу жителям и гражданам страны.

Ранее в столице Йемена произошли сильные взрывы.