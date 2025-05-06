Конкурс «На крыльях» принял заявки из 67 регионов России и 7 стран

Организационный комитет Международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях» получил 286 заявок и подвел итоги первого этапа. Об этом сообщается на официальном сайте фонда «Защитники Отечества».

Организаторы конкурса получили 286 заявок от дизайнеров из 67 регионов России и семи стран, включая Белоруссию, Турцию и Бразилию. Популярные номинации — «Повседневный комфорт», «Национальный костюм» и «Мирный образ защитника Отечества». В финал вышли 80 участников из 230 отобранных заявок, еще 41 модель представят на выставке. Все участники получат сертификаты.

«Наша конечная цель – сделать так, чтобы все люди с инвалидностью, особенно наши защитники, ветераны СВО, могли приобрести качественную, современную, удобную одежду, которая бы учитывала особенности их состояния», — отметила Анна Цивилева.

Фонд «Защитники Отечества» вскоре начнет поставлять адаптивные комплекты для спорта и повседневной жизни.

Первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко подчеркнул роль конкурса в развитии социального предпринимательства, а глава АСИ Светлана Чупшева отметила его значение для инклюзии. Конкурс «На крыльях» способствует созданию условий для реализации потенциала людей с инвалидностью, уверены организаторы.