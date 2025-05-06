Ирландка вызвала полицию из-за пассажирки автобуса с открытой пачкой чипсов

В Ирландии женщина вызвала полицию из-за пассажирки автобуса, которая не захотела убирать пачку открытых чипсов, пишет Mirror.

Как пишут СМИ, инцидент произошел в Голуэ. Там женщина позвонила в полицию и пожаловалась на пассажирку автобуса, которая не хотела убирать пачку с чипсами, которые якобы неприятно пахли. Диспетчер направил наряд к автобусу, но полицейские, получившие этот приказ, отказались выполнять его, посчитав ситуацию не заслуживающей внимания правоохранительных органов. Как сообщил источник, офицер, получивший вызов, подал жалобу на действия диспетчерской службы.

Этот и похожие случаи обсуждались на ежегодной конференции Ассоциации представителей полиции в Килларни. Дэн Райан, представляющий офицеров из Карлоу, отметил, что в настоящее время в центрах управления отсутствует система фильтрации вызовов. Он привел пример, когда полицейских отправили на вызов к женщине, утверждавшей, что ее собака «страдает психическими проблемами». Хотя угрозы для животного не было обнаружено, два сотрудника были отвлечены от других задач для реагирования на этот вызов.

В ответ на критику полиция Ирландии сообщила, что в 2023 году была внедрена новая автоматизированная система диспетчеризации GardaSAFE. По заявлению ведомства, эта система позволяет более эффективно распределять ресурсы и улучшает качество реагирования на обращения граждан. Однако сотрудники на местах продолжают сталкиваться с нестандартными вызовами, которые, по их мнению, не требуют вмешательства правоохранительных органов.

Ранее в Польше жители многоэтажки вызвали полицию из-за курицы, которая гуляла по этажам.