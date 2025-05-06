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Жители российского города оскорбились новым памятником в виде яблочного огрызка

Жители Мичуринска неоднозначно отреагировали на арт-объект в виде огрызка яблока
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Telegram-канал «Мичуринск»

В Мичуринске Тамбовской области на центральной площади появился новый арт-объект в виде огрызка яблока. Об этом сообщает издание «Мичуринская Правда».

Его авторы напомнили, что неофициальный символ города — яблоко. Необычная форма памятника, по их замыслу, должна напоминать о пользе здорового питания. А сам арт-объект стать притяжением для фотосессий местных жителей.

Создатели объекта выразили надежду, что жители примут радушно новый памятник и он будет пользоваться такой же популярностью, как и фонтан в форме яблока, установленный несколько лет назад в центре города.

Реакция от жителей на необычный арт-объект последовала незамедлительно. В комментариях к новости об установке скульптуры в Telegram-канале «Подслушано Мичуринск» жители разделились на два лагеря. Одни порадовались изобретательности художников. Другие не оценили задумки и оскорбились.

«Глупость какая-то», «Это теперь символ нашего города, огрызок?», «Огрызок вызывает негодование и сожаление», «Что город украшают арт-объектами — это очень классно, но этот какой то нелепый», — посетовали мичуринцы в комментариях.

Авторы скульптуры заявили, что не хотели никого оскорбить, а установленная скульптура, по их замыслу, должна была вызывать только положительные эмоции.

Ранее жители Ишима пожаловались на скульптуру пчелы, похожую на «грязную муху».

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