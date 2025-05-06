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Дети разыграли сцену получения похоронки на концерте в екатеринбургском детсаду

В екатеринбургском детсаду поставили сценку с получением военной похоронки
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Воспитанники детского сада №46 в Екатеринбурге устроили патриотический концерт, приуроченный к празднованию 9 Мая, и показали сценку, где девочка сыграла мать солдата, получившую «похоронку». Видео мероприятия появилось на странице учреждения во «ВКонтакте».

Одним из номеров, вызвавшим наиболее острые споры, стала сценка под музыкальную композицию «Баллада о матери». По сценарию женщина, которую сыграла одна из девочек, получает «похоронку» на сына. Она падает на колени, после чего другие дети кладут на нее по две гвоздики.

В детсаду назвали представление «невинной детской сценкой», но признали, что зрители, среди которых были участники спецоперации и ветераны СВО, плакали над постановкой.

Ситуацию прокомментировали в департаменте образования Екатеринбурга.

«План воспитательных мероприятий дошкольных образовательных организаций предусматривает проведение патриотических праздников и театрализованных постановок. Нормативное регулирование и стандартизация содержания сценариев не предусмотрены и определяются каждым учреждением самостоятельно с учетом принципов гражданско-патриотического воспитания», — сообщили представители департамента порталу Е1.

Тем не менее специалисты местного центра психолого-педагогической помощи «Диалог» сочли, что тематика сценки не соответствует возрасту детей, которым лучше прививать патриотизм «через чувство гордости, а не горевания».

Ранее в детсаду в Дагестане провели парад с «Мерседесом» и игрушечным оружием.

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