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«Учим патриотизму»: в детсаду в Дагестане провели парад с «Мерседесом» и игрушечным оружием

В дагестанском детсаду провели парад с электромобилем и игрушечным оружием

В детском саду в Дагестане провели военный парад с «Мерседесом», пишет «Подъем». Заведующая детсадом «Родничок» в Кизилюртовском районе Патимат Магомедова заявила, что задумка была другой, но реализовать ее не удалось.

На линейке, проведенной в виде реконструкции военного парада, присутствовали около 200 детей, которые были одеты в военную форму и держали в руках игрушечное оружие. Судя по видео с места событий, роль генерала сыграл мальчик, который открыл парад, приехав на детском электромобиле с эмблемой «Мерседеса». По словам заведующей, к мероприятию готовились год, но более подходящую машинку найти не успели.

«Меня просто подвели. Мастер подвел. Взяли то, что было на руках, мы не успели сделать. Это мы просто делали для нашего садика. Если бы знали, что в таком масштабе выйдет, мы и год готовились бы, и у меня была бы вся техника. Мы просто делали парад для себя. Мы в маленьком кругу делали этот парад, мы даже не ожидали такого резонанса», — удивляется популярности видео Патимат Магомедова.

Цель акции, которая проводится ежегодно, отмечает Магомедова, исключительно патриотическая. По ее словам, в «Родничке» воспитанников «учат патриотизму с малого возраста». Она отметила, что эту инициативу оценил даже глава республики Сергей Меликов.

Ранее в Екатеринбурге ветераны СВО объявили «акцию по принуждению к патриотизму».

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