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Погибший во время рейда «Русской общины» мог называть их неонацистами в соцсетях

В ЛО погибший при рейде «Русской общины» мог называть их неонацистами в соцсетях
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Гор Всеволожский/VK

Гор Овакимян, погибший во время рейда «Русской общины» в Ленинградской области, мог называть членов организации неонацистами в соцсетях. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Последняя публикация на странице погибшего от 8 апреля в одной из соцсетей могла быть посвящена «Русской общине». Мужчина напрямую не упомянул организацию, однако назвал в ней неких дружинников «неонацистами».

«Обиженные неонацисты вступив. в дружину чтобы творить свой беспредел прикрываясь правильными поступками движения настраивают нормальных людей друг против друга наговаривая на людей лживой и вымышленной информацией так разводили СССР но люди победили в 45 нацизм в 2000 и сейчас без ответа не останемся», — написал мужчина (пунктуация и орфография автора сохранена — «Газета.Ru»).

Также погибший выкладывал на своей странице фото близких и рекламировал бизнес по производству армянского хлеба и корн-догов. В 2019 году он высказывался в поддержку кандидата от КПРФ на выборах во Всеволожске.

До этого журналисты 47news обнаружили на ресурсах всеволожской ячейки «Русской общины» пост с фотографией Овакимяна и просьбой сообщить его местоположение. Авторы записи заявили, что мужчина якобы готовил покушение на координатора городской организации.

Ранее у участников «Русской общины» прошли обыски после инцидента в Ленобласти.

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