Россиянин отправил мужчину, не правильно припарковавшего авто у гаража, в реанимацию

В Пензе местный житель получил уголовный срок после нападения на мужчину из-за бытовой ссоры. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел 24 сентября 2024 года в гаражно-строительном кооперативе «Светлый». Правоохранители установили, что вечером того дня подсудимый приехал в кооператив вместе с супругой и братом. У водителя случился конфликт с владельцем соседнего гаража, якобы из-за того, что тот неправильно припарковал автомобиль. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой агрессор несколько раз ударил оппонента по лицу, а затем в область ребер. Мужчине вызвали скорую помощь, его госпитализировали.

Экспертиза квалифицировала травмы, полученные потерпевшим, как тяжкий вред здоровью.

«Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил подсудимому два года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее в Екатеринбурге мужчина врезался машину девушки и напал на нее с кулаками.