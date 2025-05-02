В Екатеринбурге мужчина врезался в машину девушки и напал на нее с кулаками

В Екатеринбурге водитель напал на девушку, машину которой перед этим повредил. Об этом пострадавшая рассказала E1.RU.

По ее словам, все произошло на парковке на Волгоградской улице. Сначала черный Nissan задел машину девушки, а когда она указала водителю иномарки на повреждения, которые он оставил на кузове ее авто, тот разозлился и попытался покинуть место происшествия.

«За рулем сидел мужчина. Он никак не отреагировал. Я вышла из машины и стала показывать ему, что он задел мою, на что он послал меня на три буквы. <...> [Далее] он с нецензурной бранью накинулся на меня, нанеся два удара по голове и лицу. Все это сопровождалось руганью в мой адрес», — заметила горожанка.

Местная жительница, ставшая свидетельницей инцидента, подтвердила слова пострадавшей. Жертва обратилась в полицию с заявлением, в правоохранительных органах ситуацию пока не комментировали.

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