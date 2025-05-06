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Пара в Колумбии попыталась вывезти из страны 6 обезьян, спрятав их в штанах

Daily Star: в Колумбии арестовали пару, перевозившую 6 обезьян в штанах
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Jam Press

В Колумбии была поймана пара, которая пыталась вывезти из страны шесть детенышей обезьян, спрятанных в нижнем белье, пишет Daily Star.

В аэропорту имени Хосе Марии Кордовы в Колумбии задержали мужчину и женщину, которые пытались провезти шесть детенышей обезьян, спрятанных в нижнем белье. Инцидент произошел 3 мая, когда сотрудники службы безопасности обнаружили животных во время досмотра.

Среди изъятых приматов были два белоплечих капуцина и четыре хлопковых тамарина – вид, находящийся под угрозой исчезновения. Животные были срочно доставлены в Центр по уходу и оценке диких животных Корнер для медицинского обследования и реабилитации.

По данным колумбийских властей, обезьяны находились под воздействием седативных препаратов. У них были обнаружены признаки обезвоживания, недоедания и следы жестокого обращения. Приматов завернули в тканевые мешки и спрятали между ног, что усугубило их состояние.

Пара, чья национальность пока не разглашается, направлялась в Доминиканскую Республику. Им предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными, незаконной торговле дикими видами и эксплуатации природных ресурсов.

«Фауна должна оставаться на свободе. Мы не допустим роста подобных преступлений», — заявил Хавьер Валенсия Гонсалес, директор природоохранной организации Cornare.

Ранее пожилая американка застряла в Пуэрто-Рико из-за отказа авиакомпании пускать в самолет ее попугая.

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