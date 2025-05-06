Депутат из Казахстана заявил об утечке данных граждан РФ через Telegram-бот

Депутат нижней палаты парламента Казахстана Мурат Абенов обнаружил данные в мессенджере Telegram-бота, который бесплатно предоставляет любому желающему актуальные персональные данные граждан России и Казахстана. О находке он сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В открытом доступе [оказались] все данные из государственных информационных систем», — заявил парламентарий.

Он предположил, что была скачана база e-gov (аналог российского портала госуслуг в Казахстане. — «Газета.Ru»). В результате в открытом доступе оказались даты рождения, ИИН (индивидуальный идентификационный номер), адреса проживания и телефоны людей. Также, по словам Абенова, бот выдает информацию о членах семьи, квартирах и автомобилях того человека, на которого делается запрос.

Как пишет ТАСС, в Минцифры Казахстана провели анализ бота, который показал, что данные в нем устарели. В министерстве отметили, что сервис использует данные из старых утечек, открытых источников и сторонних ресурсов, таких как GetContact.

До этого россиянам рассказали, что мошенники начали воровать Telegram-аккаунты пользователей и рассылать с них фейковые предложения о работе от лица известных компаний. Предположительно, контакты своих жертв злоумышленники берут из украденных баз данных.

Людям, которые заинтересовались «вакансиями», создают фейковую учетную запись на мошенническом сайте. После авторизации предлагается выполнить ряд заданий. Но чтобы вывести заработанные средства, надо оплатить комиссию и ввести данные своей карты для зачисления денег.

Ранее сообщалось, что мошенники в Telegram научились красть деньги через схему с «лайками».